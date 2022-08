Il punto sul mercato: Pradè fa chiarezza su Biraghi e Milenkovic. Drągowski saluta ufficialmente. La pista Lo Celso si raffredda?

Il calciomercato della Fiorentina, quest’oggi, è passato anche dalle parole di Daniele Pradè. Il direttore sportivo ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Dodô e ha chiarito molte questioni, a partire dal rinnovo di Nikola Milenkovic, su cui, a detta sua, la società sta lavorando molto. “Saremmo felicissimi di avere l’opportunità di continuare insieme”.

Il DS della Fiorentina parla anche di Cristiano Biraghi: per il capitano viola non sono mai arrivate offerte. Una cessione già improbabile, dunque, diventa un discorso chiuso. Così come rischia di diventarlo Giovani Lo Celso, mezzala argentina da tempo chiacchierata come pedina per completare il centrocampo di Italiano. Su di lui, Pradè ha detto: “Non abbiamo mai parlato con il Tottenham di lui. Siamo contenti del gruppo che abbiamo. Se avremo occasioni per parlarne, vediamo”.

Ma dunque, se non Lo Celso, chi? L’altro nome caldo è Nedim Bajrami, uomo della scuderia di Fali Ramadani. Sarebbe una trattativa tutt’altro che semplice ed economica, conoscendo anche le volontà dell’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti, che stravede per lui. Il persistente interesse azzurro nei confronti di Zurkowski potrebbe giocare un ruolo rilevante, ma dipenderà tutto dalle valutazioni di Italiano.

Intanto, è stata ufficializzata la cessione di Bartłomiej Drągowski allo Spezia. Per lui un contratto di 3 anni in bianconero e la cessione a titolo definitivo dopo sei stagioni trascorse in viola (esclusa l’esperienza di sei mesi all’Empoli in prestito). Oggi si è anche sbloccata la situazione di Mattia Fiorini (LEGGI QUI), che tornerà al Fiorenzuola, dove aveva già disputato la scorsa stagione, in prestito per un anno.