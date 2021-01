Il punto sul mercato: Pradè sfoglia la margherita e alla fine… pesca Malcuit. Montiel è pronto al prestito, Eysseric ancora no

Poteva essere Conti e invece molto probabilmente sarà Kevin Malcuit l’esterno destro per completare le fasce della Fiorentina, al posto del già partito Pol Lirola. Di fatto il ds viola Pradè ha sfogliato a lungo la margherita dei possibili interpreti, cercando soprattutto chi potesse rappresentare una soluzione a breve termine, con la possibilità magari di valutare via via il prosieguo dell’esperienza. Per Conti il Milan aveva imposto l’obbligo di riscatto, il Napoli invece si accontenta del diritto e per questo Malcuit è il candidato forte a occupare la fascia destra. Qualche perplessità sulla sua condizione fisica (appena 8 partite da agosto 2019) e qualcun altra sull’aspetto tattico, dato che ha giocato sempre in difese a 4, cosa che per la Fiorentina è diventata quasi un tabù innominabile negli ultimi tempi. Nelle prossime ore l’affare dovrebbe andare in porto, anche perché il tempo ormai stringe.

Sul fronte uscite invece, l’ultimo dovrebbe essere Tofol Montiel che a Firenze di fatto non viene mai preso in considerazione: e allora per lui la candidatura del Cosenza in Serie B potrebbe diventare buona nelle ultime ore. La Calabria invece l’ha rifiutata per il momento Eysseric, per ammissione diretta del ds del Crotone Ursino: per il francese al momento l’esigenza di andare a giocare in questo momento non c’è.