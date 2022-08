Il punto sul mercato: Pradè vuole uno tra Barak e Bajrami, mentre resta in sospeso la questione Zurkowski. E per la difesa…

Sono giorni in cui, inevitabilmente, in casa Fiorentina la testa va prima di tutto al campo e in particolare alla gara di giovedì contro il Twente. Il mercato però non è ancora chiuso e allora ecco che Pradè, tra una partita e l’altra, continua a lavorare per regalare a Vincenzo Italiano ulteriori rinforzi.

A partire dalla mezz’ala, che sicuramente arriverà e che ad oggi vede due candidati principali: Nedim Bajrami e Antonin Barak. Il giocatore del Verona sembra in vantaggio, lo stesso Cioffi ha affermato di non sapere se rimarrà e quindi ecco che la dirigenza viola potrebbe davvero affondare il colpo. Quanto a Bajrami, c’è da capire quale sarà il futuro di Zurkwowski perché l’ipotesi di uno scambio con l’Empoli continua ad esistere.

Passando alla difesa, non si registrano novità e a dire il vero tutto sembra tacere da quando Nikola Milenkovic ha firmato il rinnovo del contratto. L’impressione però è che alla Fiorentina manchi comunque qualcosa, data la pessima condizione di Quarta e la poca affidabilità di Nastasic. Non è escluso, a tal proposito, che si possa ricorrere ad una soluzione di emergenza negli ultimi giorni di mercato.