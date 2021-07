Il punto sul mercato: Segnali di apertura per un centrocampista uruguaiano, in difesa Mustafi opzione plausibile. Continua la trattativa con Vlahovic

Passano i giorni e il mercato in entrata della Fiorentina è fermo a Nico Gonzalez. Un innesto non da poco, certamente, ma gli acquisti viola non potranno certamente fermarsi qui. La motivazione dello stallo d’altronde non è un mistero, con la società che aspetta le valutazioni di Italiano prima di muoversi. Le idee comunque non mancano, in particolar modo per quanto riguarda il reparto difensivo dove sono opzioni concrete Nastasic e Mustafi, entrambi dello Schalke 04.

Novità di oggi è l’apertura da parte di Gerardo Arias, procuratore di Gabriel Neves. Per il centrocampista del Nacional, ha dichiarato Arias, la Fiorentina ha fatto un sondaggio e ci sono i presupposti per intavolare una trattativa. Le priorità di Pradè e Burdisso comunque restano altre, essendo il centrocampo un reparto meno problematico rispetto ad altri.

Sul fronte uscite è ormai una questione di giorni, se non di ore, il passaggio di Pol Lirola al Marsiglia. L’esterno spagnolo vuole a tutti i costi tornare in Francia e le parti lo accontenteranno. Per sostituirlo i nomi sono sempre gli stessi: Zappacosta e Stryger Larsen in primis, Munoz sullo sfondo. Verso la cessione anche Terzic, profilo che piace molto alla Ternana per competere nel campionato di Serie B, mentre è cosa fatta la rescissione con un anno di anticipo tra la Fiorentina e Zekhnini, da oggi libero di cercare un’altra sistemazione.

Per quanto riguarda Vlahovic, infine, la situazione si è arricchita quest’oggi di nuove dichiarazioni da parte di Joe Barone. Il direttore viola ha ribadito l’importanza dell’attaccante e i colloqui quotidiani con lui per arrivare il prima possibile ad un’intesa. Il giocatore sembra motivato e volenteroso di iniziare una nuova stagione con la Fiorentina, ma il nodo cruciale resta sempre quel contratto che, se non venisse rinnovato, potrebbe creare non pochi problemi in futuro.