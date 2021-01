Il punto sul mercato: Si accende il mercato, la Fiorentina valuta Maxi Gomez ma sceglie Kokorin. Le riflessioni su Felipe Anderson e del Papu Gomez

E’ arrivato il 20 gennaio e con esso la reale accensione del motore del mercato da parte della Fiorentina, con la lacuna attaccante che dovrebbe essere colmata nelle prossime ore. In una sorta di finale a due c’erano Maxi Gomez, uruguaiano del Valencia, e Alexander Kokorin, da poco allo Spartak Mosca dopo il rientro in campo con il Soci durante il 2020. Ha avuto la meglio l’attaccante russo, classe ’91: per lui la Fiorentina dovrebbe spendere circa 5 milioni di euro, con un contratto intorno all’1,7 l’anno. Risolte le distanze sull’ingaggio (che allo Spartak sfiora i 4 milioni), Kokorin dovrebbe essere il nuovo attaccante viola.

Nel reparto offensivo però potrebbe non essere finita qui, perché Kokorin rappresenta una spalla o al limite anche un alter ego a Vlahovic, ma come alternativa a Ribery non c’è nessun interprete reale. Ecco perché la Fiorentina sta riflettendo su Felipe Anderson, un esterno d’attacco più che un fantasista. Il brasiliano è finito al Porto ma non gioca mai, dai tempi della Lazio è un po’ sparito dai radar e avrebbe bisogno di essere rilanciato.

Altre riflessioni le sta facendo invece il Papu Gomez, che resta fuori rosa e in procinto di cambiare aria, con l’Atalanta che preferirebbe la Fiorentina a tutte le altre squadre di alta classifica. Per il giocatore la destinazione non è certo esclusa a priori e negli ultimi giorni di mercato potrebbe diventare la prima scelta.