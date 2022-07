Il punto sul mercato: si muovono i giovani della Fiorentina. Rasmussen verso il prestito in Olanda

Dopo il passaggio di Pulgar al Flamengo, maturato nella giornata di ieri, oggi il calciomercato della Fiorentina ha riservato novità soprattutto in merito ai giovani. A partire da Ciro Capasso, attaccante classe 2003 che ha firmato il primo contratto da professionista legandosi ai colori viola fino al 2024. Chi invece non farà più parte della Fiorentina è Cosimo Fiorini, fratello di Mattia che ha deciso di non rinnovare il contratto per provare un’esperienza all’estero. Poche ore fa è arrivata l’ufficialità del suo trasferimento allo Zurigo.

Nuova esperienza anche per Edoardo Pierozzi: per il suo passaggio al Palermo mancava solo l’ufficialità, che è arrivata oggi. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto, ma la Fiorentina potrà esercitare un controriscatto. Occhio anche alla situazione di Gabriele Ferrarini, osservato speciale dell’Hellas Verona e che secondo quanto raccolto dalla nostra redazione potrebbe partire anche a titolo definitivo.

Arrivando alla prima squadra, il futuro di Jacob Rasmussen sarà con ogni probabilità al Feyenoord. Il difensore ha lasciato già ieri sera il ritiro austriaco della Fiorentina, pronto a trasferirsi in Olanda con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nessuna novità invece sul fronte Milenkovic, con l’unica certezza che la parola “fine” su questa situazione arriverà entro e non oltre la fine della prossima settimana.