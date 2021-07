Il punto sul mercato: si riparte dagli addii, la Fiorentina perde esperienza ma guadagna la brillantezza di Gonzalez. Lirola fa tribolare il club viola

Mercato che apre, addii che si consumano: lo spazio tra il 30 giugno e il 1 luglio segnano come di consueto la scadenza di molti rapporti e per la Fiorentina significa tagliare i ponti con tre dei suoi uomini d’esperienza, da Ribery a Caceres fino a Borja Valero, che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Ci sono già però almeno due volti nuovi, entrambi classe ’98: Youssef Maleh ma soprattutto Nico Gonzalez, che ha già la palma dell’acquisto più costoso della storia viola. In attesa di altre operazioni, saranno le prime attrazioni della nuova stagione, ferma restando le necessità dell’argentino di finire la Copa America e fare le proprie vacanze, prima di sbarcare a Firenze.

La programmazione legata a Vincenzo Italiano si metterà in moto, anzi si è già messa in moto in queste ore e dovrà fare i conti con valutazioni diverse da quelle che erano scattate all’arrivo di Gattuso, compresa l’analisi di molti componenti della rosa. Di certo c’è che l’ex tecnico spezzino usa il 4-3-3 e l’era della difesa a tre dovrebbe dunque giungere al termine, aprendo la necessità di rafforzare delle fasce lasciate un po’ sguarnite nelle ultime due stagioni. Per questo l’attenzione è alla situazione di Pol Lirola, che vorrebbe tornare a tutti i costi al Marsiglia: nel frattempo però, tra 8 giorni scatterà anche per lui la convocazione per le classiche visite pre stagione. Situazioni come quelle di Zappacosta prenderebbero quota solo in caso di addio dello spagnolo (per la giusta cifra, sui 12 milioni).