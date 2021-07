Il punto sul mercato: si spengono i riflettori su Moena, si accendono quelli sui trasferimenti. Da Kouame a Kokorin: in quanti potrebbero salutare!

Terminata anche l’ultima amichevole del ritiro di Moena, per la Fiorentina domani sarà l’ultimo allenamento in Val di Fassa prima di fare ritorno a Firenze. Un ritiro che serviva a dare risposte certe su quella che sarà la rosa del prossimo anno, ma i dubbi più importanti per il mercato sono per chi a Moena non c’era.

A partire da Kouame, impegnato a Tokyo alle Olimpiadi con la sua Costa d’Avorio, mentre Anderlecht e il Friburgo lo seguono da vicino. Da decifrare anche il futuro di Pezzella e Amrabat. E se per il primo l’addio poteva essere prevedibile da tempo, per il marocchino si è fatto sotto il Torino di Juric nelle ultime ore, con l’allenatore ex Hellas che lo rivorrebbe con se in granata. Tutti giocatori che la Fiorentina comunque si troverebbe a dover rimpiazzare.

Su chi c’era a Moena invece, e potrebbe lasciare Firenze, Milenkovic e Kokorin. Per il serbo stesso discorso di Pezzella, mentre per l’attaccante russo ci si aspettavano risposte che il ritiro di Moena non sembra aver dato. La parola sul suo futuro spetta a mister Italiano.

Capitolo entrate ancora fermo all’acquisto di Nico Gonzalez. Porte in faccia alle pretendenti per Terzic, che potrebbe fare a spallate con Biraghi per la maglia da titolare sulla sinistra e un occhio ai giovani che si sono messi in luce durante il ritiro.

A proposito di luci: si spengono i riflettori su Moena, si accedono quelli sul mercato. Occhio alle soprese.