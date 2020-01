Il punto sul pomeriggio al centro sportivo: dal procuratore di Bonifazi a quello di Cerofolini. Chiesa invece…

Il pomeriggio al centro sportivo ha visto arrivare il procuratore di Bonifazi, difensore del Torino seguito da tempo dalla Fiorentina, e del procuratore di Cerofolini (Furio Valcareggi), portiere viola ad un passo dal Potenza. Se per il granata la situazione è ad oggi interlocutoria e ci sarà bisogno di nuovi colloqui, per il giovane estremo difensore il passaggio in basilicata è cosa imminente. Per quanto riguarda Federico Chiesa, che non è nelle migliori condizioni, saranno decisivi i prossimi allenamenti per capire se potrebbe scendere in campo dal primo minuto.