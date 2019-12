Il punto sulla PRIMAVERA: Dalle Mura la speranza, Kukovec costosa delusione. E Duncan…

Un inizio decisamente balbettante e la classifica non mente. La Fiorentina Primavera è in piena zona play-out, e la qualificazione ai quarti di Coppa Italia è per il momento una magra consolazione. La squadra di Bigica ha dimostrato grandi difficoltà ad andare in rete dopo un inizio promettente, finendo per perdere anche molta solidità difensiva. Certamente l’assenza forzata di Dalle Mura non ha aiutato; il difensore classe 2002 è il prospetto più fulgido della rosa gigliata. Il ragazzo ha preso parte al Mondiale Under 17, in cui l’Italia è uscita ai quarti di finale. Difensore centrale di piede sinistro, Dalle Mura è bravo in chiusura ma anche in impostazione, ed ha grande personalità. In crescita anche il rendimento di Edoardo Pierozzi, terzino destro classe 2001, sbocciato nel vivaio del Rifredi: un cursore di ottima gamba e buona qualità.

In mezzo al campo Fiorini è certamente un elemento di prospettiva, ma il suo impiego spesso è stato stranamente centellinato da Bigica. La visione di gioco e l’ottimo tocco di palla potranno comunque permettere al mediano fiorentino di avere un futuro. Ha mosso i primi passi anche Fruk, croato arrivato dal Mouscron a Gennaio ma che non era ancora mai sceso in campo. Per lui il giudizio è sospeso, in virtù dei soli 71 minuti giocati in campionato.

La fantasia dell’attacco della Fiorentina è invece affidata al franco ivoriano Koffi. Il classe 2000 cresciuto nel Monaco dà sempre la sensazione di essere un elemento di ottima qualità, ma troppo discontinuo e gracile per competere a certi livelli. Enigmatico invece il rendimento di Duncan. L’inglese ha realizzato dei bellissimi gol contro Bologna e Roma, per poi scivolare in un turbine di prove opache e nervose, e successive esclusioni. Vedremo se saprà risollevarsi. Ancora a secco lo sloveno Kukovec; l’ex Maribor, pagato quasi un milione di euro dalla Fiorentina circa due anni fa, è finora una totale delusione sotto ogni punto di vista. Non differente anche la situazione dell’altro sloveno, Simic, ala mancina che non è riuscita ad imporsi.