Il punto sulle uscite: Dragowski ai saluti, ma quanti con la valigia in mano

Prima di tornare con forza sulle entrate e regalare a Italiano la mezz’ala di qualità, la Fiorentina deve concentrare le attenzioni anche sul fronte delle cessioni. Con il portiere Dragowski pronto a salutare Firenze direzione Spezia, rimangono diversi i nomi sui quali la dirigenza viola deve lavorare. A fare il punto della situazione sui possibili partenti ci pensa Il Tirreno, che tratta di 3 giocatori della Fiorentina.

Il primo della lista è Marco Benassi, fuori dalle idee di Italiano, per il quale hanno chiesto informazioni sia il Lecce di Corvino che la Cremonese, prossima avversaria dei fiorentina nell’esordio in campionato. Anche per Ranieri al momento si registrano solo sondaggi, in particolare da parte della Salernitana in cui aveva giocato la scorsa stagione. Infine su Kouame, per il quale aveva presentato un’offerta insoddisfacente il Nantes, e oltre all’Anderlecht si registra un altro interessamento dalla Francia e cioè dal Rennes.