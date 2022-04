Il raggruppamento Popolous non ci sta: Avanza lo spettro del ricorso sul nuovo Franchi

L’iter per la realizzazione del nuovo Franchi va avanti e ieri c’è stata la firma della determina che assegna ad Arup la realizzazione del progetto.

Ma non tutte le nubi sono sparite all’orizzonte per quanto riguarda quella che sarà la nuova, vecchia, casa della Fiorentina.

Il Raggruppamento Populous, dopo essere stato escluso dal concorso per irregolarità, chiede la riammissione. Questo è quello che si legge stamani su La Nazione.

C’è dunque lo spettro del ricorso, anche se per tutelare la realizzazione delle opere inserite nei finanziamenti del Pnrr, i ricorsi non possono bloccarne l’iter e quindi non ci sarebbe sospensiva. Inoltre la riammissione non cambierebbe la graduatoria: in quanto la commissione ha già scelto il vincitore. A meno che un giudice non costringa a far ricominciare tutto da capo, Populous avanzando la sua richiesta, col ricorso potrebbe ottenere il pagamento del premio di consolazione.