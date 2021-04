Il Real Madrid elimina il Liverpool di Salah, il Manchester City spegne le ultime speranze tedesche. Definite le semifinali di Champions League

Da poco terminati i due quarti di finale di ritorno di Champions League Borussia Dortmund-Machester City e Liverpool-Real Madrid.

In Germania il Borussia Dortmund è crollato sotto i colpi del City, che forte del 2-1 dell’andata ha rifilato lo stesso risultato ai gialloneri anche in terra tedesca. Il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Bellingham è stato ribaltato dal rigore di Mahrez e il gol di Foden nella ripresa.

Ad Anfield il Real Madrid conquista il pass per le semifinali con un semplice 0-0. La vittoria per 3-1 dei Blancos in Spagna aveva già indirizzato fortemente il passaggio del turno. Niente da fare per Salah e compagni, che terminano qui la loro avventura in Champions.

Definite dunque le due semifinali, che saranno: Chelsea-Real Madrid e PSG-Manchester City