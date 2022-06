Il Real Madrid saluta Isco, che ora è senza squadra. È già stato offerto a una squadra italiana

Isco, in passato suggestione di mercato della Fiorentina, è ormai da considerare un ex del Real Madrid e uno svincolato a tutti gli effetti. Il club spagnolo, fresco della vittoria della quattordicesima Champions League, ha salutato definitivamente il trequartista con una nota ufficiale.

Lo spagnolo, comunque, attira inevitabilmente l’attenzione come occasione di mercato, dato che si tratta di un parametro zero in tutto e per tutto. Intanto, il calciatore è stato proposto a una squadra italiana, ovvero la Roma di José Mourinho, che potrebbe offrirgli l’occasione per rilanciarsi in Serie A.