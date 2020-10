Il Real Madrid vince il Classico e vola in vetta alla Liga: decisiva la papera di un ex viola

Questo pomeriggio al Camp Nou è andato in scena il primo Classico della stagione: Barcellona e Real Madrid si affrontavano nella settima giornata della Lega spagnola. A trionfare è il Real Madrid di Zinedine Zidane che, dopo il tonfo di mercoledì in Champions League contro lo Shakhtar, rifila un 1-3 ai catalani e fugge in testa alla Lega. Primo tempo che finisce in parità: vantaggio blancos al 5′ con Valverde e pareggio blaugrana all’8′ con Ansu Fati. Nella ripresa il Real Madrid trova prima il vantaggio con capitan Sergio Ramos (che raggiunge 99 reti con la maglia del Madrid) su calcio di rigore al 63′ e poi con una rete di Modric che sfrutta un indecisione dell’ex Fiorentina Neto e trova la rete a porta sguarnita. Nessuna traccia di Leo Messi che finisce sul taccuino dell’arbitro al 90′ per proteste.

