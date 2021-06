Il reale ostacolo tra il Torino e Messias? E’ la Fiorentina ma la richiesta del Crotone è in doppia cifra

Comunque vada il futuro di Junior Messias non dovrebbe essere legato ancora al Crotone, tornato in Serie B dopo un anno: il brasiliano ha dimostrato di poterci stare eccome in massima serie, pur essendoci arrivato a quasi 30 anni. Il Torino è il club che ha mosso i primi passi per farlo suo ma secondo Tuttosport, il pericolo più grande sulla corsa al classe ’91 è rappresentato dalla Fiorentina, a cui dopo Sottil e Gonzalez serve un altro attaccante per completare il reparto ali. La richiesta del Crotone comunque è intorno ai 12 milioni.