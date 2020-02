Il record di Batistuta resiste ancora: neanche Cristiano Ronaldo potrà raggiungerlo!

C’è una buona notizia che riguarda la Fiorentina. O quantomeno, uno che della Viola ha fatto la storia come Gabriel Omar Batistuta. Il Re Leone, come sappiamo, nella stagione 1994-95 fu in grado di giocare di andare in gol per 11 partite consecutive. Un record che tutt’ora resiste, anche se qualcuno sostiene sia stato raggiunto da Quagliarella nella scorsa stagione. In realtà l’attaccante della Sampdoria segnò sì per undici volte di fila, ma non giocando una partita in mezzo alla serie. Stessa condizione che di fatto impedirà di raggiungere il record di Batistuta anche a Cristiano Ronaldo, fermo a quota dieci. Il motivo? L’asso portoghese non è stato convocato da Maurizio Sarri per la sfida odierna contro il Brescia. Buono a sapersi, dunque: l’impresa di Bati resiste ancora!