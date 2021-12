Il recupero non proprio… accelerato di Dragowski: nessuna forzatura ma anche un’alternativa che forse convince di più Italiano

Non è mai stato chiaro in questa stagione chi sia il titolare ideale della porta nella testa di Vincenzo Italiano: fin qui un’alternanza che ha visto prevalere Terracciano, al cospetto di un Dragowski che è fermo da inizio ottobre. Un recupero un po’… strano quello del polacco: per lui nel finale di Fiorentina-Napoli ci fu una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra. Un problema non secondario ma per il quale si ipotizzava un mese circa di stop: il polacco è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la sosta di novembre e di fatto, manca dalla lista dei convocati da due mesi pieni.

La linea di Italiano e del suo staff è quella della massima prudenza, discorso che è valso anche per Gonzalez, tornato ad allenarsi da 20 giorni e ancora mai titolare. Di sicuro per il portiere classe ’97 non si è forzato e accelerato nel recupero, “colpa” forse anche del suo vice. O almeno di quello che sulla carta era il suo vice, dato che ad oggi è sceso in campo in ben 11 occasioni, vincendo ad esempio il duello anche a Bergamo, dove Dragowski era a disposizione. Si attende il suo rientro tra i convocati, da cui si capirà poi chi dei due sarà il reale preferito di Vincenzo Italiano.