Il recupero ormai completo di Nico Gonzalez e Italiano potrebbe anche lanciarlo a sorpresa. Un ballottaggio con Duncan favorito

Fin troppo a sprazzi in campo finora sia Nico Gonzalez che Alfred Duncan, poi in grado di dare un contributo concreto nel momento della discesa in campo. Come riportato da Radio Bruno, anche oggi l’argentino si è allenato col resto del gruppo, dando segno così di aver smaltito il problema muscolare lamentato con l’Inter. Possibile quindi, oltre alla convocazione, addirittura la presenza in campo, magari non dal primo minuto. Il ballottaggio è tra lui e Ikoné, che invece sta bene e potrebbe trovare continuità. Altro ballottaggio è invece quello a centrocampo tra Duncan e Mandragora, con il ghanese in vantaggio e sarebbe una delle prime volte da titolare in stagione per lui, dopo i problemi fisici delle prime settimane.