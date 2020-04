Il regista inglese: “Ieri notte ho sognato di vedere Fiorentina-Sampdoria e Kouamè segnava da calcio d’angolo. Un sogno splendido ma…”

La star del calcio inglese Gary Lineker ha scritto su Twitter un messaggio ben preciso dedicato al mondo del pallone: “So che a volte noi uomini possiamo avere difficoltà ad aprirci e condividere le nostre preoccupazioni quando soffriamo un po ‘. Bene, ecco qui: sono stato praticamente da solo per un mese ormai, e non mi dispiace ammettere che la vita non è la stessa … senza calcio da guardare”.

Rispondendo a Lineker, il regista e scrittore di sceneggiature Bart Ruspoli ha raccontato di un sogno con la Fiorentina come protagonista: “La scorsa notte ho sognato di guardare Fiorentina-Sampdoria. Kouamè ha segnato direttamente dal calcio d’angolo, abbiamo vinto 4-0. Ho amato questo sogno fino a quando mi sono svegliato ricordandomi che non ho idea di quando potrò rivedere un altro match”

Last night I dreamt I was watching Fiorentina vs Sampdoria. Kouame scored directly from the corner flag. We won 4-0. I loved it right up until I woke up and remembered that I have no idea when I’ll see another game.

