Il resoconto dell’incontro tra il Napoli e gli agenti di Milik: la Fiorentina ha ancora una possibilità per tentare il colpaccio

L’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio riferisce che dopo l’incontro andato in scena a Castel Volturno tra gli agenti di Arkadiusz Milik e il Napoli è stato deciso che il giocatore a gennaio lascerà il club azzurro. Saranno gli stessi procuratori a valutare offerte congeniali per il futuro del giocatore e la società partenopea. Al momento tuttavia ancora non c’è una squadra pronta a prenderlo o che si è fatta avanti. Del resto non c’è nemmeno una cifra prefissata dal Napoli per il suo cartellino. La richiesta economica sarà fatta a tempo debito ai club che mostreranno interesse. La Fiorentina, secondo altre fonti, insieme al Tottenham, resta in prima linea per tentare di aggiudicarsi il centravanti polacco.

0 0 vote Article Rating