Il retroscena: Agnelli aveva pregato i suoi calciatori di non rispondere alla chiamata delle loro nazionali

La notizia della positività di Ronaldo al Covid-19 scuote il mondo del calcio. Il campione portoghese, dovra adesso rispettare il protocollo ed il conseguente isolamento previsto. Oltre alla preoccupazione per le condizioni di salute del giocatore, per adesso asintomatico, la Juve teme le possibili ripercussioni legali, e alla Continassa non tira una buona aria. Secondo quanto rivela il CorrieredelloSport.it, Agnelli aveva infatti pregato i suoi giocatori di non rispondere alla chiamata delle loro nazionali.

