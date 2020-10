Monzanews.it rivela un retroscena di mercato che riguarda da vicino anche i colori viola. Il club di Berlusconi ha avuto in testa per diverse settimane la volontà di portare Borja Valero a giocare in brianza. Lo spagnolo è un calciatore che piaceva molto al Monza anche per la grande esperienza dello stesso centrocampista che però poi ha scelto di tornare a Firenze.

