Il retroscena: De Zerbi è stato vicino al Bologna, ma ha rifiutato per rispetto di Mihajlović

Il futuro di Roberto De Zerbi poteva essere di nuovo in Serie A, dopo l’esperienza al Sassuolo e i tentativi della Fiorentina andati a vuoto per portarlo sulla panchina viola. A pensarci sarebbe stato il Bologna, orfano del tecnico dopo l’addio di Mihajlović.

Come spiega il Corriere dello Sport, l’allenatore italiano avrebbe dettato alcune condizioni per cominciare la sua avventura al Bologna. Tra queste anche il fatto che sarebbe subentrato solamente in caso di dimissioni di Sinisa. Visto l’esonero, però, non c’è stato niente da fare. Una scelta di rispetto di De Zerbi nei confronti dell’ex allenatore viola.