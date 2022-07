Il retroscena di Dodò, il Barcellona l’aveva puntato come futuro Dani Alves. Cos’è andato storto e perché la Fiorentina ha vinto

La Fiorentina ha raggiunto un accordo con lo Shaktar Donetsk per Dodò sulla base di 14 milioni più bonus. Il terzino brasiliano sarà un nuovo giocatore viola, ma la società di Commisso non era l’unica sul laterale. Come rivela il sito vicino alle vicende blaugrana Sport, il Barcellona era interessato sul profilo, definito dall’area tecnica il nuovo Dani Alves. Tuttavia, la situazione economica del club che ritarderà l’ingresso del club catalano nel mercato, aveva messo da parte l’arrivo del brasiliano al Camp Nou.

Il quotidiano spagnolo rivela che la firma di Dodó, dopo il mancato rinnovo con Dani Alves, era stata subordinata alla prima scelta del club: Azpilicueta del Chelsea. Inoltre, il Barcellona avrebbe chiesto il trasferimento allo Shakhtar per una sola stagione, con opzione di riscatto da negoziare. In questo scenario, Dodó e i suoi agenti hanno giocato sul sicuro, dando continuità alla loro opzione più definita e tangibile: la Fiorentina. Il club viola infatti aveva un accordo economico col calciatore già da settimane e l’incontro di ieri ha sbloccato definitivamente la trattativa.