Il retroscena di Malagò: “Avevamo messo in conto di rifare lo STADIO a Firenze, così come in altre 10 città. Pensate che disastro ha fatto la Raggi”

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha raccontato un retroscena per quanto riguarda la costruzione di nuovi impianti sportivi, compresa la città di Firenze: “Con i Giochi Olimpici, avremmo anche risolto il problema degli stadi che è ancora ben presente in Italia: Sono tre le manifestazioni che ti obbligano ad avere i parametri per ospitarle: Europei di calcio, Mondiali di calcio e Olimpiadi. Perché quando organizzi i Giochi Olimpici devi fare comunque il torneo di calcio. In quel caso si riesce, senza fare cose illegali, ad avere le autorizzazioni per i lavori in modo molto più rapido. Avevamo messo in conto di rifare gli stadi a Verona, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cagliari e Palermo. Undici città che avevano questa possibilità, pensa che disastro che ha fatto la Sindaca Raggi“.