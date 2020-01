Il retroscena di Mancini: “Ho parlato con Enrico Chiesa. Federico però gioca in una posizione in cui non rende; lui non è un attaccante, ha bisogno della linea…”

Il tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Federico Chiesa nella lunga intervista rialasciata: “Chiesa gioca in una posizione in cui non rende. Non è un attaccante, fatica spalle alla porta. Ha bisogno della linea, sulla fascia diventa devastante. Deve pensare che lo aspetta un grande Europeo. L’ho detto a suo padre: “Digli che stia rilassato, che ritrovi tranquillità e allegria. E pensi che gioca a calcio: non capita a tutti. È un privilegio”.”