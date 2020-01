Il retroscena di mercato: ecco quanto aveva offerto la Fiorentina in estate per Suso. Adesso il prezzo dell’esterno spagnolo…

Retroscena e mercato. Secondo quanto raccontato da Sportmediaset, la Fiorentina in estate ha offerto 40 milioni al Milan per il cartellino di Suso, offerta poi rifiutata dal club rossonero. Adesso invece il Milan ha messo ufficialmente sul mercato il calciatore spagnolo per una cifra che è la metà di quella offerta della società viola, ovvero 20 milioni di euro.