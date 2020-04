Il retroscena di mercato: Un ex viola consigliò due giovani talenti a Corvino ma…

Nel corso della lunga diretta Instagram tra Fiorentinanews.com e l’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual, il difensore di lungo corso viola ha raccontato alla nostra redazione un retroscena di mercato. Lo scorso anno, quando Pantaleo Corvino era ancora il direttore generale, Pasqual ha avuto modo di consigliare due giovani talenti all’ex dirigente della Fiorentina. “Ci fu occasione di vedersi con Corvino e in quanto a talenti, consigliai all’ex Direttore Generale viola Di Lorenzo e Bennacer, due calciatori con cui ho giocato a Empoli”. Entrambi sono stati cercati dalla Fiorentina in passato ma le trattative purtroppo, non sono andate a buon termine con Di Lorenzo che si è accasato al Napoli (arrivando anche alla Nazionale), mentre Bennacer è andato al Milan.