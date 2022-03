Il retroscena di Missiroli: “Sarei potuto essere un calciatore della Fiorentina”

L’ex calciatore del Sassuolo Simone Missiroli, ha raccontato un retroscena riguardante la Fiorentina: “A gennaio del 2016, c’era stata la proposta della Fiorentina. Io ero in scadenza, venivo da qualche campionato fatto ad alti livelli e c’era stato l’interesse della Fiorentina. Poi con la società, con il mister, avevo deciso di rimanere perché ci stavamo giocando qualcosa di importante, loro non mi avrebbero lasciato andare in quel momento e sono contento di essere rimasto a Sassuolo, stavo bene, e dovevamo concludere quel percorso”.