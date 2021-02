Il retroscena di Venerato: “Il Napoli aveva acquistato tre giocatori del Verona, tra cui Amrabat”

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha parlato a Radio Kiss Kiss, svelando un retroscena nelle trattative tra Napoli e Verona del gennaio 2020, con un aneddoto che riguarda anche un attuale giocatore della Fiorentina: “Il Napoli lo scorso anno aveva acquistato ben tre calciatori del Verona, parlo di Amrabat, Kumbulla e Rrahmani, alla fine, però è arrivato soltanto il difensore centrale kosovaro. Ma il club aveva chiuso l’operazione di mercato con la società scaligera, che doveva trasferire in azzurro ben tre elementi della compagine di Ivan Juric”.

Inoltre, Venerato, rivela: “Amrabat era stato preso dal Napoli, la trattativa era andata a buon fine, ma alla fine il calciatore ha preferito andare alla Fiorentina. Mentre Kumbulla era ad un passo, ma anche lui ha preferito restare a Verona per poi andare alla fine della stagione alla Roma. Alla fine il Napoli prese soltanto il difensore kosovaro, ma ripeto, l’operazione doveva prevedere il passaggio in maglia partenopea di tre calciatori, non solo uno come è andata a finire dopo”.