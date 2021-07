Il retroscena: ecco quanto avrebbe offerto la Fiorentina ad Antognoni per il ruolo di scouting

Secondo quanto riportato dal sito Calcio e Finanza, la proposta della Fiorentina a Giancarlo Antognoni fatta qualche settimana fa era di 5.000 euro netti al mese per un ruolo di scouting nel settore giovanile viola. Un’offerta poi non accettata dall’ormai ex dirigente e giocatore della Fiorentina che, in questo pomeriggio, ha incontrato la società viola per l’addio definitivo (LEGGI QUI).