Il retroscena: la Fiorentina aveva proposto tre giocatori per Italiano prima della frenata con lo Spezia

Arrivano ulteriori aggiornamenti sul ‘triangolo’ tra Fiorentina, Vincenzo Italiano e Spezia. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, le due società stavano valutando tre giocatori offerti dalla Viola. Il ds viola Pradè ha tentato di offrire un calciatore come contropartita per liberare l’allenatore, ma nessuno è stato ritenuto idoneo dalla società ligure. Tra questi, non c’era Ranieri.

Per i proprietari, la famiglia Platek, Italiano rimane l’allenatore dello Spezia a meno che non sia lui stesso a liberarsi. La situazione non è facile da risistemare dopo gli ultimi giorni, con la Fiorentina e i suoi dirigenti che rischiano di aver creato una situazione molto complesso all’interno del club ligure.