Il retroscena: le date proposte alla Fiorentina per il recupero e il rifiuto della società viola

Il delirio è stato raggiunto: dopo una settimana di decisioni e controdecisioni, alla fine è arrivata quella più ridicola di tutte, ovvero il rinvio delle partite previste a porte chiuse. Lady Radio riporta alcuni retroscena della mattinata, perché alla Fiorentina erano state proposte due date per il recupero della sfida di oggi in casa dell’Udinese: lunedì pomeriggio oppure mercoledì 11 marzo, tra Fiorentina-Brescia e Lazio-Fiorentina. Il club gigliato però si è opposto a queste due proposte e alla fine la data individuata è stata quella del 13 maggio prossimo. Per ora.