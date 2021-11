Il retroscena: L’offerta della Fiorentina per Orsolini rifiutata dal Bologna

Il Corriere dello Sport-Stadio racconta di un interessante retroscena di calciomercato che vede direttamente coinvolta la Fiorentina. Secondo il quotidiano, negli ultimi giorni della sessione estiva il club di Rocco Commisso avrebbe offerto tredici milioni di euro per Riccardo Orsolini. Secco il no del Bologna, che all’epoca ne pretendeva quindici per privarsi dell’esterno offensivo classe ’97.

Nelle ultime settimane, però, complice il cambio di modulo di Mihajlovic, gli spazi per il calciatore cresciuto nell’Ascoli si sono ridotti. Tant’è che pensare ad una cessione nel mercato di gennaio non è utopia. La Fiorentina, però, per il momento avrebbe altre idee (LEGGI QUI).