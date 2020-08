Il retroscena: Ribery e quella “consulenza” su Iachini…

Secondo quanto scrive La Nazione, risulta che Franck Ribery, di cui giustamente Commisso si fida parecchio, abbia avuto un ruolo di consulenza per la conferma di Iachini. Il quale – contrariamente a Montella – ha fiutato il surplus semidirigenziale del campione francese, il guru dello spogliatoio e un arnese calcistico ancora sofisticato in campo. Un problema, in tutti i sensi, avercelo contro. E con grande intelligenza – visti anche i risultati – Iachini ha lasciato piena libertà in campo a Ribery, padrone di scegliersi la posizione in campo e sollevato da qualsiasi fastidio in copertura non collegabile al regime di volontarietà. Risultato: FR7 ha fatto spesso la differenza e gli abbracci con l’allenatore hanno confermato un’unione che certamente non è dispiaciuta a Commisso.

