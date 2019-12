Il retroscena su Chiesa: lo staff della Fiorentina aveva effettuato diversi tentativi per cercare di recuperarlo…

Caviglie martoriate e allenamenti saltati in continuazione in questa settimana. Vedere Chiesa protagonista contro la Roma sarebbe stato una specie di miracolo, non avverato. Lo staff e lo stesso giocatore con il trascorrere dei giorni avevano effettuato diversi tentativi per cercare di recuperarlo ma la situazione era dal principio alquanto complicata. Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, un altro indizio piuttosto chiaro era arrivato ieri pomeriggio, già prima dell’ufficialità, quando la squadra si è allenata all’interno dell’Artemio Franchi e, mentre tutti i giocatori attraversavano a piedi il piazzale di Maratona che porta allo stadio, Federico non era presente insieme a tutti gli altri compagni. Insomma avendo saltato la rifinitura del pomeriggio il forfait era piuttosto prevedibile.