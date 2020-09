Il retroscena su Godin: “La Fiorentina si era avvicinata con serietà, ma stranamente ha puntato Cagliari. E un perché c’è…”

Dall’Atletico Madrid, all’Inter fino ad approvare a Cagliari. Questa è stata la parabola di Diego Godin nel giro di poche stagioni. Ma il difensore ha ‘rischiato’ di vestire la maglia della Fiorentina nel corso di questo mercato. Il retroscena che riguarda l’uruguagio viene rivelato dal giornalista Tancredi Palmeri in un editoriale pubblicato da Tuttomercatoweb: “Uno dei movimenti più sorprendenti rischia di essere il passaggio di Godin al Cagliari, considerando che sulla carta parliamo comunque di uno dei dieci migliori difensori centrali al mondo. L’uruguagio accetterebbe un taglio del 50% di stipendio, in verità pareggiato da una buonuscita di un paio di milioni dell’Inter, con ingaggio spalmato su tre anni anziché i due che gli rimangono ancora di contratto. La Fiorentina si era avvicinata con serietà, ma stranamente Godin ha subito puntato Cagliari. E il retroscena spiega perché. Il suocero di Godin è José Pepe Herrera, il giocatore meno glamour del trio stellare di uruguaiani che ha fatto la storia a Cagliari, ovvero Francescoli-Fonseca-Herrera. In famiglia la Sardegna è rimasta nel cuore, e dovendo essere costretto a cambiare, Godin ha scelto per l’esperienza di vita vera e propria, per provare le stesse sensazioni di cui tanto hanno sentito parlare in casa”.

