Il retroscena, Vlahovic chiaro col suo procuratore: “Io non mi muovo da Firenze”

Pur di rimanere a Firenze Dusan Vlahovic ha detto no a tutte le offerte che erano arrivate sul suo conto: eppure la socierà ci ha riflettuto a lungo e fino alle ultime ore dell’ultimo giorno di mercato fosse arrivato il famoso bomber richiesto da Iachini, sarebbe stato il giovane serbo ha fargli spazio. Dusan però – come evidenzia il Corriere Fiorentino – di dubbi non ne ha mai avuti e in tempi nei quali va di moda la voglia di andarsene (vedi Chiesa, ma pure Milenkovic), lui è sempre stato chiaro col suo procuratore. “Io non mi muovo da Firenze”.

