Il richiamo della Capitale per Pezzella e Callejon. Lirola sogna il Marsiglia: Fiorentina pronta a trattare

Oltre al mercato in entrata, la Fiorentina è attiva anche sulle uscite. Il club viola continua a lavorare sull’addio di Callejon, che potrebbe finire alla Lazio – dove ritroverebbe Sarri – in prestito secco così da liberarsi del pesante ingaggio dello spagnolo. La società di Lotito, come riporta La Nazione, starebbe osservando con attenzione anche la situazione di German Pezzella. E sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta da dieci milioni di euro e un contratto pluriennale per l’argentino: l’operazione potrebbe andare in porto anche in prestito con obbligo di riscatto.

Da risolvere il prima possibile anche la questione legata a Pol Lirola. Lo spagnolo sogna di tornare al Marsiglia, che è pronto a sedersi nuovamente al tavolo con la Fiorentina. Dopo la richiesta di sconto rifiutata dal club viola, i francesi vorrebbero provare a chiudere l’affare con un prestito oneroso con obbligo di riscatto a dieci-undici milioni di euro.