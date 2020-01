Il ricordo di Astori da uno dei prossimi avversari della Fiorentina: “Più di tutti mi ha insegnato come stare in campo”

E’ bello vedere come una persona rimanga dentro al cuore della gente. Stiamo parlando del Capitano Davide Astori, di cui ha parlato al Secolo XIX il neo-acquisto del Genoa Sebastian Eriksson, che con lui ha condiviso la maglia del Cagliari: “Davide è stata la persona che più di tutti mi ha insegnato a stare in campo. Sempre con il sorriso, anche nei momenti difficili. È stato molto speciale, si prendeva cura di tutti. Era un ragazzo intelligente, aveva una gioia incredibile per tutto quello che faceva e amava il calcio. Era una persona meravigliosa, mi ha insegnato tanto”. E il destino vorrà che Eriksson ricominciasse una nuova avventura in Italia proprio al Franchi, laddove il ricordo di Astori è ancora fortemente vivo ogni Domenica.