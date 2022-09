Il ricordo di Büyüka: “Quando Terim doveva andare alla Fiorentina non entrò nella piscina di casa finché non ebbe imparato l’italiano”

Un aneddoto particolare su Fatih Terim è stato raccontato dal giornalista turco Şansal Büyüka, da sempre attento alle vicende del Galatasaray. Qui il ricordo va a quando l’Imperatore fu ingaggiato dalla Fiorentina, nell’estate del 2000: “Quando Fatih Terim è andato alla Fiorentina, nel giardino di casa sua c’era una piscina. Aveva appena tre gradini davanti al ‘mare’. Lui prendeva lezioni di italiano per 5 ore al giorno all’ombra di un salice e lo fece per un’intera estate . Non mise piede in piscina finché non ebbe imparato l’italiano”.