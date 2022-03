Il ricorso della Fiorentina per la squalifica di Bonaventura: C’è attesa per l’esito

Giacomo Bonaventura ha ricevuto due giornate di squalifica per l’espulsione rimediata contro il Sassuolo. La prima l’ha già scontata contro l’Hellas Verona, mentre contro il Bologna dovrebbe scontare la seconda.

Usiamo il condizionale perché la Fiorentina ha presentato ricorso e spera, assieme al proprio tecnico, di poter contare sul centrocampista già per il lunch match domenica. Una decisione in tal senso, come si legge sul Corriere dello Sport, è attesa tra domani e venerdì. Logico immaginare che se la pena dovesse essere dimezzata, Bonaventura partirà dal 1’ contro il Bologna.