Il rientro di Ribery e i tre vantaggi per la Fiorentina

Smaltita la giornata di squalifica contro il Parma, Franck Ribery è pronto a tornare dal 1′ nella sfida salvezza di sabato contro il Benevento. Un rientro, quello del francese, che porta tre vantaggi principali alla Fiorentina.

Come si legge su La Nazione, il primo è per la sua esperienza e FR7 non giocherà con la paura contro una diretta avversaria. Il secondo è che è il partner preferito di Vlahovic, sia statisticamente che no. Il terzo ed ultimo, invece, è che c’è da aspettarsi un Ribery che faccia da collante in campo, dato che il limite più importante della Fiorentina è proprio la forza del gruppo.