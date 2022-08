Il rifiuto clamoroso dell’ex capitano di Italiano: “Senza la fascia non gioco”. E lo Spezia lo manda in tribuna

Avvio burrascoso di stagione per Giulio Maggiore, capitano e bandiera dello Spezia nonostante i suoi 24 anni: il centrocampista indossava la fascia già ai tempi di Italiano ed ha un solo anno di contratto, senza per altro intenzione di rinnovare. Anche per questo forse il tecnico Gotti e la società hanno deciso di togliergli la fascia da capitano, una decisione che ha indispettito il giocatore al punto di rifiutarsi di giocare nel match di Coppa Italia con il Como. Solo tribuna dunque per Maggiore, uno dei tanti casi di calciatori in rotta col proprio club.