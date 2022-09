Il rigorista che non t’aspetti

La Fiorentina è tornata a vincere col Verona e siamo tutti contenti. La sosta per le nazionali potrà essere passata con meno preoccupazioni, anche se restano alcuni dettagli da sistemare. Uno di questi sono i calci di rigore. Quel fondamentale del gioco che la squadra ha già sbagliato due volte in questa stagione. La prima volta compromettendo il risultato finale, la seconda ritardando soltanto il momento della vittoria.

L’errore di Biraghi dagli undici metri non ha permesso ai ragazzi di Italiano di liquidare nel primo tempo un avversario che modestamente era venuto a Firenze. Colpa che non va soltanto a chi l’ha sbagliato, ma anche alla mancanza di una gerarchia che si rispetti (e si faccia rispettare). Prima di prendere il pallone in mano, infatti, il capitano viola aveva dovuto risolvere un breve conciliabolo con Sottil, che chiedeva di battere dal dischetto. Alla fine, sappiamo tutti com’è andata.

Dopo l’errore di Jovic contro la Juve, questo è il secondo nello stesso mese che porta anche a tre gli errori su rigore di Biraghi (su cinque calciati). Una statistica infelice che pone degli interrogativi su un ruolo che dovrebbe essere deciso preventivamente. Quando ci sarà Gonzalez tornerà ad essere lui il rigorista designato? (Come era nella parte finale della scorsa stagione). Oppure proverà Barak che con Tudor si era preso la doppia cifra anche grazie ai tiri dal dischetto? Vedremo se Italiano prenderà una decisione in merito, ma non sarebbe l’ideale continuare con questa indecisione prima di tirare.