Il rilancio di Amrabat. Il suo futuro in Inghilterra?

Rilancio da titolare nella Fiorentina di Sofyan Amrabat dopo l’ultima panchina. Questa sera a Cagliari potrebbe concretizzarsi questa possibilità per il centrocampista acquistato dal Verona.

Non è stata una stagione facile per lui. Arrivato con molte aspettative, all’inizio ha fatto fatica ad inserirsi (anche perché messo in un ruolo non suo). Dopodiché non ha avuto continuità di prestazioni, con il top raggiunto sicuramente in occasione della partita interna contro la Juventus.

Difficile capire che tipo di futuro si prospetta per lui. Su Calciomercato.com leggiamo che l’interesse per Amrabat sta crescendo, diversi club dalla Premier League hanno messo gli occhi su di lui e sono pronti a farsi avanti concretamente con i viola la prossima estate.

Di certo c’è che la Fiorentina lo ha pagato 21,8 milioni di euro (questo il dato messo a bilancio) e non crediamo proprio che i dirigenti gigliati abbiano intenzioni di rimetterci.