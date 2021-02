Il rilancio di Nardella sul Franchi: La fredda risposta della Fiorentina. Nuovo tentativo per Campi Bisenzio?

Nella mattinata di ieri è andato in scena un sopralluogo dello stadio Artemio Franchi da parte del sindaco Dario Nardella, un modo per illustrare i primi lavori di manutenzione sull’impianto che ospita le partite della Fiorentina. Il primo cittadino di Firenze, inoltre, ha ribadito le sue idee a medio-lungo termine per il Franchi.

Per convincere la società viola e Rocco Commisso ad entrare nei lavori per il restyling, Nardella ha garantito passaggi certi e circa diecimila metri quadrati dedicati al commerciale. Più altri quindicimila fuori, che andrebbero a prendere il posto degli attuali campini. Tra il comune e la Fiorentina, come si legge su la Repubblica, sembrano esserci distanza e freddezza. A dimostrazione di ciò c’è il fatto che Joe Barone non si è presentato al sopralluogo di ieri. Il presidente viola, che probabilmente nutriva qualche speranza per il Ridolfi, non sembra affatto convinto dai piani di Nardella. E forse, quando tornerà in Italia, farà un altro tentativo in ottica Campi Bisenzio.