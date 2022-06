Il rinnovo dietro l’angolo anche per Rosati, che intanto spenge 39 candeline FOTO

Uomo spogliatoio e uomo social a tutti gli effetti Antonio Rosati, che nella scorsa stagione ha avuto la sua vetrina in Coppa Italia nei sedicesimi contro il Benevento, in una gara tutt’altro che scontata e semplice visti i vari interventi del terzo portiere viola. In attesa di capire chi sarà il titolare tra i pali, la Fiorentina da Rosati ripartirà sicuramente e anzi, nei primi giorni di luglio sarà annunciato anche il rinnovo dell’estremo difensore. Oggi intanto compleanno per lui, il 39esimo, con il classico post di auguri della società viola: