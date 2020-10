“Il rinnovo era fissato ma Chiesa e il padre non si sono presentati all’appuntamento. Serve chiarezza”

Questo pomeriggio su Radio Bruno, il direttore David Guetta ha voluto fare il punto della situazione sulla trattativa tra la Fiorentina e la Juventus per il passaggio in bianconero di Federico Chiesa, facendo particolare riferimento al comportamento avuto dall’ormai ex numero 25 viola. Queste le sue parole: “Dopo le voci uscite in giro quest’oggi a proposito del malcontento di Federico a Firenze, credo che sia arrivato il momento di dire qualcosa in più sul rapporto che si è venuto a creare tra il giocatore, e il padre agente, e la Fiorentina. Occorre partire dall’anno scorso. Al termine della stagione 18-19, quando Chiesa aveva manifestato a più riprese di volersene andare, dopo una stagione tra alti e bassi al club viola non è arrivata nessuna offerta ufficiale. Per come poi si erano messe le cose, dopo l’addio dei Della Valle e il passaggio di proprietà, Commisso non si sarebbe potuto presentare alla città vendendo il giocatore piu importante. Analizziamo poi la stagione successiva, quella 2019/2020. Federico è stato in difficoltà per gran parte della stagione, si vedeva sul campi che aveva altri pensieri in testa: a quel punto la situazione era diventata veramente pesante agli occhi dei tifosi per comportamenti insoliti del giocatore. Nonostante tutto ciò, la dirigenza ha deciso di fare quadrato e di difenderlo da tutto tutti. Terminata la stagione la Fiorentina ha provato subito a impostare una trattativa con Federico Chiesa ed il padre, chiedendo termini per prolungare il contratto. Vengono chiesti 6 milioni di euro a stagione, cosa che trova assolutamente contrari Commisso e Barone. A quel punto il club viola guarda al mercato per vedere di trovare una soluzione: nel frattempo arriva un’importante offerta dall’Inghilterra ma è sempre Chiesa che si oppone alla cessione. E’un no categorico all’estero, una soluzione che mette nuovamente la Fiorentina spalle al muro. Viene fatta una nuova proposta dalla società con stipendio a salire (da 3 fino a 5 milioni di euro) e solo a quel punto arriva l’intesa. I Chiesa dicono di sì ma al momento della firma del contratto non si presenta nessuno se non Ramadani, che dice alla società che il giocatore ha cambiato idea e vuole andare alla Juventus. Il resto della storia lo sapete è andato alla Juventus firmando un biennale con le cifre volute dalla Fiorentina”.

